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Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной

Владимир Зеленский (Фото: Kay Nietfeld / Global Look Press)

Пора перестать считать Украину коррумпированной, все сообщения о коррупции в ней — «неправда», заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на 56-й Мюнхенской конференции, передает корреспондент РБК.

«Прекратите говорить, что мы коррумпированы, мы боремся с этим. Наша команда — что мы украли? Что я сделал? Все деньги, которые я получил, я получил благодаря таланту. Никто из нашей команды не брал ничего у государства», — заявил Зеленский, потребовав прекратить «поддерживать такой имидж [коррумпированного государства]».

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Снижение коррупции в стране — одно из основных требований Запада к Украине. Так, отсутствие антикоррупционной реформы стало одной из причин для Международного валютного фонда временно заморозить финансовую помощь Киеву. В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями. Однако МВФ и Украина все же договорились о новой помощи на $5,5 млрд в рамках трехлетнего соглашения в декабре.

Теги: Владимир Зеленский, коррупция, Украина
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