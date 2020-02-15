ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

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Сотрудники ФСБ в Крыму пресекли деятельность крупной нарколаборатории. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. РБК направил запрос в УФСБ России по республике Крым и Севастополю.

По данным службы, лаборатория по производству синтетических наркотиков находилась в частном доме в Симферополе. ее организовали двое жителей города в возрасте 23 и 24 лет. Как сообщили в ФСБ, производимые там наркотики распространялись на территории полуострова и Краснодарского края через «закладки».

«Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ФСБ. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Оперативники изъяли более 16 кг готовых наркотических средств и около 700 литров прекурсоров для их производства. В помещении, где размещалась лаборатория, было также обнаружено специально оборудование для производство наркотиков, говорится в сообщении.