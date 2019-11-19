МВД показало видео из крупнейшей в России нарколаборатории

Министерство внутренних дел распространило кадры съемки в ликвидированной в Подмосковье лаборатории по производству синтетических наркотиков. Эта лаборатория была крупнейшей в стране, сообщили в МВД: полиция изъяла в ходе операции более 100 кг кристаллических наркотиков и более 1,5 т наркотиков в жидком состоянии. Ролик опубликован на сайте ведомства.

На кадрах, снятых внутри помещения, видны многочленные лотки, канистры и колбы с жидкостями, а также различное оборудование.

Производственные цеха были расположены в Серпуховском районе Подмосковья, в помещениях бывшего фермерского хозяйства площадью более 4 га. В ходе операции полиция также нашла склад с химическими реактивами (более 4 т), а также химические реакторы, цена которых составляет от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

В тот момент, когда полиция начала операцию, в лаборатории шел процесс изготовления наркотических веществ. МВД также удалось задержать трех граждан Украины, в отношении которых открыли дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ (ч. 3 ст. 30 и и ч. 5 ст. 228.1 УК).