В посольстве сообщили о положении российских туристов с лайнера Westerdam

Фото: Xinhua / Global Look Press

Российские граждане, которые находились на борту круизного лайнера Westerdam, сошли на берег в Камбодже и готовятся к вылету в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Камбодже.

Семеро россиян сошли на берег в порту Сиануквиль. Трое из них уже находятся в аэропорту Пномпеня и готовятся к отправке в Россию. Их сопровождают сотрудники дипмиссии.

Лайнер Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. Он должен был зайти в несколько портов Тайваня и Японии. Однако из-за опасения заражения коронавирусом 2019-nCoV японские власти не разрешили ему зайти в свои порты 7 февраля.

После этого судно отказались принимать в портах Филиппин, Тайваня, Таиланда и Гуама. Изначально власти Камбоджи также не позволяли туристам с лайнера сходить на берег. После того как у 20 человек с корабля взяли анализы и не нашли следов коронавируса, Пномпень изменил свое решение.