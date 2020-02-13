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Туристам с изгнанного пятью странами лайнера не дали сойти в Камбодже

Власти Камбоджи разрешили круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Сиануквиль. Однако находящимся на его борту туристам пока не разрешают сойти на берег, чтобы вернуться домой
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Круизный лайнер Westerdam, который ранее из-за боязни распространения коронавируса COVID-19 отказались пустить в свои порты власти Японии, Тайваня, Филиппин, Таиланда и Гуама, прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль. Об этом сообщает газета Khmer Times.

На борту лайнера, вышедшего 1 февраля в море из Гонконга, находятся 1455 туристов и 802 члена экипажа. Однако сойти на берег им пока не разрешили, власти Камбоджи намерены сперва провести медицинское обследование всех находящихся на борту лайнера людей.

«Пассажирам не позволят покинуть судно до тех пор, пока их состояние не проверят медики», — заявил агентству Fresh News губернатор провинции Сиануквиль Куоч Чамроеуном.

Анализы около 20 человек, пожаловавшихся на недомогание, уже решено отправить для проверки в Институт Пастера в столице Камбоджи Пномпене.

Пять стран не дали туристам покинуть круизный лайнер из-за коронавируса
Общество

В посольстве России в Камбодже сообщили ТАСС, что на борту Westerdam находятся восемь россиян — семеро туристов и одна женщина — член экипажа судна. «Сотрудники посольства связались с российскими гражданами на борту судна Westerdam. Компания — оператор круиза планирует их отправить на родину до 15 февраля», — отметили в дипмиссии.

«Сейчас все отнесли паспорта на камбоджийскую визу, нам сказали ждать дальнейших указаний, когда разрешат спуститься. До 15 февраля нас всех обещали отправить домой», — рассказала ТАСС одна из пассажирок по имени Яна.

По ее словам, все пассажиры благодарны властям Камбоджи, разрешившим их судну зайти в порт, в то время как остальные страны отказали.

«Вчера, когда мы уже почти приплыли к тайскому порту Лаем Чабанг и находились в 50 км от берега, нам навстречу прислали крейсер ВМС Таиланда с пушками. Все были в шоке и выскочили на палубу, потому что зрелище было ужасное. Капитан сразу же успокоил и пояснил, что это нормальная практика и всего лишь сопровождение», — рассказала пассажирка.

Ранее таиландская газета Bangkok Post сообщала, что Westerdam эскортировал фрегат королевских ВМС Таиланда «Пхумипон Адульядет».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Камбоджа, коронавирус
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