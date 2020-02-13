Туристам с изгнанного пятью странами лайнера не дали сойти в Камбодже

Власти Камбоджи разрешили круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Сиануквиль. Однако находящимся на его борту туристам пока не разрешают сойти на берег, чтобы вернуться домой

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Круизный лайнер Westerdam, который ранее из-за боязни распространения коронавируса COVID-19 отказались пустить в свои порты власти Японии, Тайваня, Филиппин, Таиланда и Гуама, прибыл в камбоджийский порт Сиануквиль. Об этом сообщает газета Khmer Times.

На борту лайнера, вышедшего 1 февраля в море из Гонконга, находятся 1455 туристов и 802 члена экипажа. Однако сойти на берег им пока не разрешили, власти Камбоджи намерены сперва провести медицинское обследование всех находящихся на борту лайнера людей.

«Пассажирам не позволят покинуть судно до тех пор, пока их состояние не проверят медики», — заявил агентству Fresh News губернатор провинции Сиануквиль Куоч Чамроеуном.

Анализы около 20 человек, пожаловавшихся на недомогание, уже решено отправить для проверки в Институт Пастера в столице Камбоджи Пномпене.