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Общество ,  
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В Чечне МВД начало проверку после нападения на журналистку «Новой газеты»

Полиция Грозного начала проверку в связи с обращением журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной о нанесенных ей побоях. Об этом сообщает пресс-служба полицейского главка Чечни.

В сообщении говорится, что Милашина обратилась в дежурную часть УМВД Грозного 6 февраля в 23:30. Она сообщила, что неустановленные лица избили ее и жительницу Краснодарского края Марину Дубровину в холле гостиницы «Континенталь».

О нападении на журналистку и адвоката Дубровину СМИ сообщили в ночь на 7 февраля. По информации «Новой газеты», несколько человек напали на журналистку и адвоката у входа в отель. Среди нападавших были мужчины и женщины, последние наносили большее количество ударов, отмечало издание. Неизвестные также снимали происходящее на камеру.

Милашина и Дубровина приехали в Чечню на суд по делу Ислама Нуханова — местного жителя, который опубликовал на YouTube видеоролик об элитном коттеджном поселке в центре Грозного. Против него завели дело о хранении оружия и применении насилия к представителю власти. «Новая газета» сообщает, что Милашину и Дубровину, которая является официальным представителем Нуханова, не пустили на открытое заседание суда.

Теги: «Новая газета», Елена Милашина, Чечня, нападение
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