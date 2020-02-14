В Москве задержали напавшего с ножом на троих родственников мужчину

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве полицейские задержали мужчину, ударившего ножом троих родственников, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Нападение произошло в одном из домов на Ленинградском проспекте утром в пятницу, 14 февраля. По словам источника РБК в правоохранительных органах, мужчина ранил мать, бабушку и дедушку. Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего, пострадавших передали медикам.

По факту случившегося проводится проверка.

В одном из магазинов на севере Москвы в декабре прошлого года мужчина ранил ножом покупателя, после того как тот сделал ему замечание. Пострадавшего доставили в больницу. В отношении нападавшего, которого удалось задержать, заведено уголовное дело по статье о разбое.