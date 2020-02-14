Появилось видео отражения сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску

В Сети появилось видео, на котором сирийские средства противовоздушной обороны перехватили «вражеские ракеты», соответствующие кадры опубликовало государственное агентство SANA.

На записи показана работа сирийских зенитных комплексов и видны вспышки ракет.

По данным SANA, ракеты по Дамаску были запущены 13 февраля со стороны Голанских высот. Как сообщал Al Masdar со ссылкой на источник, сирийские ПВО перехватили часть ракет, однако некоторые снаряды поразили цели населенном пункте Аль-Кисва, находящемся в 20 км южнее столицы. Кто именно нанес удары, не уточнялось, однако до этого Дамаск неоднократно заявлял об обстреле своей территории Израилем.

Большая часть Голанских высот, представляющих собой высокогорное плато, с 1970-х годов контролируется Израилем, часть на востоке — Сирией. Обе страны считают эту область частью своей территории.