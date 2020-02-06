SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО

Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.

Агентство указывает, что на ролике запечатлено отражение атаки израильских военных на окрестности сирийской столицы в ночь на 6 февраля. По информации SANA, обстрел велся с территории Голанских высот. Большинство ракет были сбиты силами сирийских ПВО и не достигли своих целей, отмечает агентство.

Израильская армия пока не комментировала произошедшее.

Большая часть Голанских высот, которые представляют собой высокогорное плато, контролируется Израилем с 1970-х годов. И Сирия, и Израиль считают эту область частью своей территории. Дамаск регулярно сообщает об обстрелах своей территории Израилем.