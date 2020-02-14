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Политика ,  
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СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО атаки по Дамаску

Сирийские средства противовоздушной обороны поразили ряд «враждебных целей» в небе над Дамаском, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на источник.

По его данным, ракетные удары были нанесены вечером 13 февраля со стороны Голанских высот. Отмечается, что военным удалось сбить несколько из них.

Как сообщает Al Masdar со ссылкой на источник, сирийским ПВО удалось перехватить часть ракет, но некоторые из снарядов поразили цели в населенном пункте Аль-Кисва (примерно в 20 км к югу от столицы).

Кто именно нанес удары, не уточняется.

SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО
Политика

Ранее SANA сообщило, что сирийское средства ПВО отразили атаку на окрестности Дамаска со стороны израильских военных, которая произошла в ночь на 6 февраля. По данным агентства, большинство ракет были сбиты силами сирийских ПВО и не достигли своих целей.

Теги: Сирия, Дамаск, ПВО
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