СМИ сообщили об отражении сирийскими ПВО атаки по Дамаску

Сирийские средства противовоздушной обороны поразили ряд «враждебных целей» в небе над Дамаском, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на источник.

По его данным, ракетные удары были нанесены вечером 13 февраля со стороны Голанских высот. Отмечается, что военным удалось сбить несколько из них.

Как сообщает Al Masdar со ссылкой на источник, сирийским ПВО удалось перехватить часть ракет, но некоторые из снарядов поразили цели в населенном пункте Аль-Кисва (примерно в 20 км к югу от столицы).

Кто именно нанес удары, не уточняется.