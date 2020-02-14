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Общество ,  
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В Иркутской области задержали главу Листвянки Шамсудинова

Следователи задержали главу администрации поселка Листвянка в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России.

Согласно информации с сайта администрации Листвянского муниципального образования, с сентября 2016 года главой поселка является Александр Шамсудинов.

В отношении Шамсудинов возбудили дело ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).По данным следствия, в 2017 он незаконно выдал разрешение на строительство здания площадью более 1400 кв.м в поселке в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Материал дополняется

Теги: Иркутск, задержание
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