Суд признал незаконным строительство завода по розливу воды на Байкале

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным выданное компании «Аквасиб» разрешение на возведение завода по розливу воды на Байкале и запретил продолжать стройку, сообщает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора, который в том числе просил признать незаконным положительное заключение экологической экспертизы по заводу.

«Аквасиб» начала строительство завода в поселке Култук в январе 2019 года. После этого о нарушениях на месте стройки говорили местная прокуратура и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. 12 марта премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что проверит строительство завода. Через три дня суд приостановил стройку.