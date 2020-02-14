СМИ оценили рост взносов на капремонт в 2019 году

Взносы на капитальный ремонт в России в 2019 году увеличились на 6-10%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Фонда содействия реформированию ЖКХ и Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР).

Согласно данным фонда, с которыми ознакомилось издание, за девять месяцев прошлого года средний минимальный взнос за капремонт в России увеличился на 10,4% и составил 8,49 руб. за 1 кв. м. АРОКР, в свою очередь, сообщает, что на данный момент средний минимальный взнос за капремонт в России составляет 7,7 руб за 1 кв. м. По данным ассоциации, с февраля 2019 года этот показатель вырос на 6,1%.

В публикации отмечаются, что сроки повышения взносов различаются в российских регионах. Газета отмечает, что по данным АРОКР, в 2020 году их повысили уже в 54 регионах. При этом еще в 31 регионе они не изменились. В Москве взносы возросли с 1 января 2020 года, отмечает «Известия». Повышение составило 3,7%.

Исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова пояснила изданию, что рост взносов обусловлен инфляцией, повышением НДС, а также изменением цен на строительные материалы.