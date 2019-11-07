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Общество ,  
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В Минстрое допустили пересмотр стоимости капитального ремонта

В Минстрое России не исключают вероятности пересмотра подхода, применяемого в отношении расчета стоимости капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщил замглавы ведомства Максим Егоров на сессии «Капитальный ремонт МКД», передает ТАСС.

«У нас остро стоит тема уровня стоимости капитального ремонта», — заявил заместитель министра, допустив необходимость «пересмотреть парадигму» в вопросе об экономически обоснованной стоимости его проведения.

Замминистра допустил возможность перехода на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан. При этом он отметил наличие в стране существенного разрыва между программой капитального ремонта и финансовой устойчивостью.

Ранее Минстрой предложил ремонтировать дома со степенью изношенности более 70%, пока не признанные аварийными, за счет граждан. Как позже сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства, разработанный ведомством законопроект не содержит изменений в отношении взносов на капитальный ремонт и не предполагает их увеличения.

Теги: Минстрой, капитальный ремонт
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