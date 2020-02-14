Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд потребовал премию за сделку с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием выплатить ему премию за победу в споре компании с «Газпромом». Об этом он заявил в в эфире передачи «Обратный отсчет» на канале «UA: Первый», передает «Страна.ua».

«Я требую выполнения «Нафтогазом» обязательств по трудовому договору — выплаты зарплаты», — заявил Витренко. По его словам, требуемая им премия является частью зарплаты, которая прописана в его трудовом договоре. Витренко отметил, что должен был «автоматически» получить премию еще до 30 декабря прошлого года, однако до сих пор этого не произошло.

В конце декабря «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в счет погашения долга, признанного Стокгольмским арбитражем. Компании договрились об этом на переговорах, которые прошли 20 декабря в Минске.

11 февраля Витренко сообщил, что так и не получил премию, которая полагается ему за победу в споре с «Газпромом». По его словам, именно он внес «наибольший вклад» в то, что российская компания согласилась выплатить долг. «Это было моим экстраординарным достижением», — заявил Витренко, отметив, что невыплата премии подрывает доверие к киевским властям.