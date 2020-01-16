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Политика ,  
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Пентагон подписал контракт на $32 млн на создание гиперзвукового оружия

Контракт на такую сумму оборонное ведомство США заключило с компанией Lockheed Martin. Речь идет о работе по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения OpFires
Фото: Al Drago / Reuters

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт на $31,9 млн c американской компанией Lockheed Martin. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Речь идет о создании системы вооружения Operational Fires (OpFires) — инновационную гиперзвуковую ракету сухопутного базирования с ускорителем, которая будет способна преодолеть современную систему противовоздушной обороны противника и быстро уничтожить цели.

Ожидается, что облик ракеты будет готов в 2021 году. В том же году планируется начать испытания компонентов и отдельных систем, а годом позже начнутся комплексные летные испытания ракеты, сказано в сообщении.

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«Ракета OpFires имеет решающее значение для обеспечения армии США высоко маневренным и быстрым средством реагирования, способным работать с непредсказуемых позиций на земле для подавления враждебных угроз», — приводятся в сообщении слова представителя Lockheed Martin Хади Мурада.

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В декабре минувшего года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время занимают роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия. Глава оборонного ведомства уточнил, что США несколько лет назад взяли паузу в этой области, и теперь вкладывают «каждый доллар, который только могут», чтобы достичь преимущества в этой области.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Пентагон
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