Пентагон подписал контракт на $32 млн на создание гиперзвукового оружия

Контракт на такую сумму оборонное ведомство США заключило с компанией Lockheed Martin. Речь идет о работе по созданию гиперзвукового ударного ракетного вооружения OpFires

Фото: Al Drago / Reuters

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт на $31,9 млн c американской компанией Lockheed Martin. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Речь идет о создании системы вооружения Operational Fires (OpFires) — инновационную гиперзвуковую ракету сухопутного базирования с ускорителем, которая будет способна преодолеть современную систему противовоздушной обороны противника и быстро уничтожить цели.

Ожидается, что облик ракеты будет готов в 2021 году. В том же году планируется начать испытания компонентов и отдельных систем, а годом позже начнутся комплексные летные испытания ракеты, сказано в сообщении.

«Ракета OpFires имеет решающее значение для обеспечения армии США высоко маневренным и быстрым средством реагирования, способным работать с непредсказуемых позиций на земле для подавления враждебных угроз», — приводятся в сообщении слова представителя Lockheed Martin Хади Мурада.