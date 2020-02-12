СК возбудил дело после обнаружения младенца в переходе московского метро

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Следователи возбудили уголовное дело после того, как рядом со станцией метро «Парк Победы» обнаружили оставленного без присмотра младенца, сообщает столичный главк СК.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК (оставление в опасности). Также сейчас правоохранители устанавливают местонахождение женщины, оставившей ребенка, и ее родственников.

12 февраля сотрудник Московского метрополитена обнаружил на снегу вблизи подземного перехода мальчика в возрасте примерно два-три месяца. Он сразу вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы. Ребенок сейчас находится в больнице, и его жизни ничего не угрожает.