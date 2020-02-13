Параолимпиец Бурлаков пообещал Путину подарить щенка английского мастифа

Английский мастиф (Фото: pixabay.com)

Спортсмен-параолимпиец Сергей Бурлаков заявил о намерении подарить президенту России Владимиру Путину щенка английского мастифа. Об этом он заявил в ходе встречи главы государства с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию, трансляцию ведет «Россия 24».

Бурлаков сообщил, что является заводчиком этой породы собак, а также отметил, что обычно все просят у президента подарки и пишут главе государства письма, как Деду Морозу.

«Если можно, при следующем помете я вам щенка подарю английского мастифа», — сказал он. По его словам, такие подарки раньше дарили королям.

«Как кормить будем, он же большой такой? Здоровая собака-то...» — отреагировал на это Путин.