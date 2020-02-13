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Параолимпиец Бурлаков пообещал Путину подарить щенка английского мастифа

Английский мастиф (Фото: pixabay.com)

Спортсмен-параолимпиец Сергей Бурлаков заявил о намерении подарить президенту России Владимиру Путину щенка английского мастифа. Об этом он заявил в ходе встречи главы государства с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию, трансляцию ведет «Россия 24».

Бурлаков сообщил, что является заводчиком этой породы собак, а также отметил, что обычно все просят у президента подарки и пишут главе государства письма, как Деду Морозу.

«Если можно, при следующем помете я вам щенка подарю английского мастифа», — сказал он. По его словам, такие подарки раньше дарили королям.

«Как кормить будем, он же большой такой? Здоровая собака-то...» — отреагировал на это Путин.

Российскому лидеру уже не раз дарили собак. Так, в 2000 году Сергей Шойгу, который тогда занимал пост главы МЧС, подарил президенту лабрадора по кличке Конни.

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Фотогалерея 

В разные годы собак президенту дарили премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, губернатор японской префектуры Акита, президент Туркмении.

В начале 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша. Спустя несколько месяцев президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков презентовал российскому коллеге щенка породы тайган (киргизская борзая).

Теги: Владимир Путин, подарок, собака
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