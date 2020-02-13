Министр финансов Великобритании ушел в отставку

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид покинул свой пост на фоне перестановок в кабинете премьер-министра страны Бориса Джонсона, сообщает Reuters.

По данным агентства, его пребывание на посту министра финансов Соединенного Королевства стало самым коротким в истории страны с 1970 года. Он занимал эту должность в течение 204 дней.

Новым министром финансов назначен Риши Сунак, сообщается на сайте офиса премьер-министра Великобритании.

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