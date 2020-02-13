В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под карантина пациентку

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербург (Фото: сервис Google Street View)

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск от главного санитарного врача города к пациентке, которая ранее сбежала из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Заинтересованными лицами в исковом заявлении указаны «Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина» и 18 отделение полиции. Истец ходатайствует о принудительном помещении женщины под медицинское наблюдение в больницу.

О том, что вернувшаяся из Китая женщина сбежала из больницы в Санкт-Петербурге, где должна была пребывать на двухнедельном карантине, стало известно 11 февраля.

Таким образом она не выполнила предписание главного санитарного врача, с которым была ознакомлена. Власти города обратились в полицию, поскольку за нарушение режима предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор).

Женщина прилетела из Китая 30 января, а 4 февраля у нее заболело горло, и ее поместили в карантин. По словам пациентки, на момент помещения под наблюдение у нее были чистые анализы из Хабаровска, и после госпитализации ей обещали, что она пробудет в больнице только сутки.