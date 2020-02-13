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В Кремле напомнили о ранее данном поручении Путина проверить дело «Сети»

Фото: 7x7-journal.ru

В Кремле обратили внимание на обращение российских ученых в поддержку осужденных фигурантов дела запрещенной в России террористической организации «Сеть». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ранее Путин уже давал поручение проверить эти данные — «в том числе и по итогам дискуссий в ходе заседания Совета по правам человека и других обращений на имя президента». «Президента просили проверить, <…> он инициировал проверки», — напомнил Песков.

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
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10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Самые большие сроки получили 27-летний Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети» (18 лет колонии строгого режима), 23-летний Илья Шакурский (16 лет лишения свободы), 30-летний Андрей Чернов (14 лет) и 25-летний Максим Иванкин (13 лет). По версии следствия, они состояли в запрещенном в России сообществе «Сеть» и планировали атаки во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также готовили нападения на отделения партии «Единая Россия» в регионах и органы власти.

Все подсудимые полностью отрицали свою вину, ранее они заявили, что дали признательные показания под пытками. В частности, Пчелинцев и Шакурский говорили, что сотрудники ФСБ пытали их током в подвале СИЗО в Пензе. Адвокаты фигурантов обращались с заявлениями о возбуждении дела из-за пыток, но в Следственном комитете им отказали.

После приговора более 400 российских ученых и научных журналистов подписали заявление с требованием отменить приговор по делу «Сети», назвав его сфабрикованным и указав на то, что суд проигнорировал жалобы фигурантов на пытки.

Президенту Владимиру Путину ранее неоднократно задавали вопросы о деле «Сети». Так, например, во время заседания Совета по правам человека в декабре 2018 года Путин указал на то, что по месту жительства фигурантов дела изъяли оружие — два пистолета Макарова, гранаты и карабин «Сайга», а также самодельное взрывное устройство. «Нам что с вами, мало терактов где‑то там?» — сказал тогда Путин. Обвиняемые говорили, что изъятое при обысках оружие им подбросили.

Теги: Дмитрий Песков, Пермь, приговор
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