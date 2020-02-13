В Кремле напомнили о ранее данном поручении Путина проверить дело «Сети»

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В Кремле обратили внимание на обращение российских ученых в поддержку осужденных фигурантов дела запрещенной в России террористической организации «Сеть». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ранее Путин уже давал поручение проверить эти данные — «в том числе и по итогам дискуссий в ходе заседания Совета по правам человека и других обращений на имя президента». «Президента просили проверить, <…> он инициировал проверки», — напомнил Песков.

10 февраля Приволжский окружной военный суд приговорил семерых обвиняемых по делу «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Самые большие сроки получили 27-летний Дмитрий Пчелинцев, которого обвинение считает создателем «Сети» (18 лет колонии строгого режима), 23-летний Илья Шакурский (16 лет лишения свободы), 30-летний Андрей Чернов (14 лет) и 25-летний Максим Иванкин (13 лет). По версии следствия, они состояли в запрещенном в России сообществе «Сеть» и планировали атаки во время выборов президента и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также готовили нападения на отделения партии «Единая Россия» в регионах и органы власти.