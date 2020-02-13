Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии

Появилось видео конфликта между военными США и местными жителями на востоке Сирии. Видеозапись опубликовало агентство Rudaw.

На кадрах видно, как по дороге едет колонна американской военной техники. Со стороны построек выбегают местные жители, среди которых мужчины, женщины и дети, и начинают закидывать колонну камнями.

Конфликт между военными США и жителями Сирии произошел 12 февраля на блокпосту возле населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке. По словам официального представителя американской коалиции, военная колонна США попала под обстрел со стороны неизвестных.

По данным курдских СМИ, местные жители отказались пропускать американский конвой, после чего те открыли огонь. В результате обстрела погиб 14-летний подросток, еще один мужчина был ранен. Предотвратить развитие конфликта смогли прибывшие на место происшествия российские военные, которые обеспечили проход американской колонны в направлении пункта базирования.