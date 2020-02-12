Российские военные сообщили о гибели подростка от действий США в Сирии

В результате конфликта между военнослужащими США и гражданами Сирии, в ходе которого американцы открыли огонь, погиб подросток. Об этом сообщил

глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает «РИА Новости».

По его словам, в результате стрельбы один мужчина получил ранения, а 14-летний подросток погиб.

Инцидент произошел 12 февраля на блокпосту около населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке.

По словам официального представителя американской коалиции полковника Майлза Кэггинза, во время прохождения блокпоста на въезде в город Камышлы патруль США попал под обстрел неизвестных.