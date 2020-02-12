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Политика ,  
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Российские военные сообщили о гибели подростка от действий США в Сирии

В результате конфликта между военнослужащими США и гражданами Сирии, в ходе которого американцы открыли огонь, погиб подросток. Об этом сообщил
глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает «РИА Новости».

По его словам, в результате стрельбы один мужчина получил ранения, а 14-летний подросток погиб.

Инцидент произошел 12 февраля на блокпосту около населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке.

Российские военные пресекли конфликт между солдатами США и жителями Сирии
Политика

По словам официального представителя американской коалиции полковника Майлза Кэггинза, во время прохождения блокпоста на въезде в город Камышлы патруль США попал под обстрел неизвестных.

Курдские СМИ написали, что местные жители отказались пропускать американский конвой, после чего военные открыли огонь.

на место происшествия прибыли российские военнослужащие, которые предотвратили развитие конфликта. Они обеспечили проход американского конвоя в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо.

Теги: Сирия, США, смерть
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