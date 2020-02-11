Синоптик предупредил о похолодании в Москве к выходным

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Небольшое похолодание ожидается в Москве ближе к выходным, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Привычного для этого времени года понижения температуры не будет. В феврале по ночам должно быть в районе минус 10 — минус 15 градусов. Тем не менее уже в четверг в Москве температура опустится до минус 2–4 градусов, будет небольшой снег», — отметил он. Леус добавил, что днем температура вернется к нулевым отметкам.

По словам синоптика, более заметное похолодание ожидается на выходных, температура ночью опустится до минус 4 — минус 6, а днем составит от 0 до минус 2 градусов.

Ранее синоптики прогнозировали на этой неделе температуру, соответствующую концу марта — началу апреля. Также стало известно, что впервые за сезон по области температура понизилась до минус 20 градусов 8 февраля.