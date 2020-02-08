Синоптики зафиксировали самую холодную ночь в Москве с начала зимы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ночь с 7 на 8 февраля в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 15 градусов, еще холоднее было в Тушино — минус 17. А по области самой холодной точкой на карте погоды оказался город Клин — там температура опустилась до минус 20,3 градуса», — сказал он.

По его словам, в последующие дни морозы начнут отступать.

«Если завтра утром еще будет довольно холодно — минус 11–13 в Москве и минус 10–15 в Подмосковье, то к вечеру стараниями приближающегося теплого атмосферного фронта температура в Москве повысится до 0 — минус 2 градусов и 0 — минус 5 будет в Подмосковье», — заключил синоптик.

Ранее ночь на 7 февраля была признана самой холодной в столице с начала зимы. По данным «Фобоса», столбик термометра показывал минус 9,8 градуса. До этого рекорд низкой температуры принадлежал ночи на 6 февраля — тогда был зафиксирован мороз минус 7,8 градуса.