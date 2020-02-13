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Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон». Об этом он сообщил РБК.

«Сегодня меня вызвали в Прокуратуру Москвы, начальник управления по контролю за органами юстиции вручил обвинительный акт на 28 страницах, и сказал, что дело готово к передаче в тверской районный суд, и на этой неделе они его туда передают», — заявил Жданов.

По словам Жданова, защищать его будет адвокат Владимир Воронин.

Уголовное дело против Жданова завели в августе 2019 года, Его возбудили по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда руководителем коммерческой или иной организации).

Утверждается, что Жданов не исполнил предыдущее решение суда и не удалил из Сети ролик «Он вам не Димон». Делом занималось управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

Ранее уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено против предыдущего директора ФБК Романа Рубанова. В феврале 2019 года его объявили в розыск. В марте в офис ФБК приходили судебные приставы с требованием удалить фильм.

В ролике «Он вам не Димон» Навальный в том числе утверждает, что что бизнесмен Алишер Усманов передал свою усадьбу на Рублевке за 5 млрд руб. в качестве пожертвования фонду, который контролируется окружением бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

В 2017 году Усманов подал на Навального и ФБК в суд с требование удалить фильм из Сети и опровергнуть содержащуюся в нем информацию. В мае 2017 года суд удовлетворил требования бизнесмена. В августе Мосгорсуд в ответ на апелляцию Навального потребовал вырезать из него некоторые фрагменты. В октябре 2017 года ФБК сообщил, что удовлетворил решение суда.

Теги: ФБК, Иван Жданов, суд, новости РБК
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