Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон». Об этом он сообщил РБК.

«Сегодня меня вызвали в Прокуратуру Москвы, начальник управления по контролю за органами юстиции вручил обвинительный акт на 28 страницах, и сказал, что дело готово к передаче в тверской районный суд, и на этой неделе они его туда передают», — заявил Жданов.

По словам Жданова, защищать его будет адвокат Владимир Воронин.

Уголовное дело против Жданова завели в августе 2019 года, Его возбудили по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда руководителем коммерческой или иной организации).

Утверждается, что Жданов не исполнил предыдущее решение суда и не удалил из Сети ролик «Он вам не Димон». Делом занималось управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.