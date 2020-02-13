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Археологи нашли в Египте почти сотню захоронений возрастом более 5000 лет

Египетские археологи обнаружили 80 гробниц во время раскопок в районе Умм аль-Хальджан в провинции Дакахлия на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам памятников древности страны.

Как заявил глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири, находки относятся к первой половине четвертого тысячелетия до н.э. Гробницы принадлежат цивилизации Нижнего Египта — это вырубленные в камне овальные ямы с глиняными гробами, погребальными аксессуарами.

Аль-Вазири отметил, что это первый случай обнаружения глиняных могил в Дакахлии. Находка доказывает интенсивность заселения этой территории в третьем периоде Нагады (3200-3100 гг. до н.э.). Археологи ожидают в ближайшее время обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.

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Осенью 2018 года английские и болгарские археологи обнаружили на дне Черного моря практически неповрежденный античный торговый корабль. Находка была сделана у берегов Болгарии.

Корабль находится на глубине 23 м в 80 км от города Бургас. Ученые назвали его самым древним нетронутым затонувшим кораблем за всю историю. Археологи предполагают, что корабль мог принадлежать древним грекам и относится к пятому веку до н.э.

Теги: Египет, археология, находка
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