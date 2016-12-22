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Археологи обнаружили древнего сфинкса на юге Египта
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Археологи обнаружили древнего сфинкса на юге Египта
Общество, 22:38
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Археологи обнаружили древнего сфинкса на юге Египта

Египетская археологическая миссия обнаружила недалеко от города Асуан сфинкса из песчаника. Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на генсека Верховного совета по делам древностей Мустафу Вазири.

Сфинкс был найден на юго-восточной стороне храма в городе Ком-Омбо. По словам Вазири, статуя скорее всего относится к эпохе Птолемеев.

Руководитель организации «Асуанские древности» Абдель Монейм Саид заявил, что планируется провести обширные исследования сфинкса, чтобы собрать информацию о его истории и правителе, которому он принадлежал. 

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В начале сентября совместная археологическая миссия Египта и Франции обнаружила в провинции Дакахлия остатки деревни эпохи неолита. По словам главы миссии Фредерика Гейо, в данной области почти не было находок, поэтому обнаружение деревни имеет большое значение.

Теги: Египет , древность , статуя
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