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В Черном море археологи нашли затонувший античный корабль
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В Черном море археологи нашли затонувший античный корабль
Общество, 19:47
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В Черном море археологи нашли затонувший античный корабль
Фото: BLACK SEA MAP/EEF EXPEDITIONS

Английские и болгарские подводные археологи нашли почти неповрежденный античный торговый корабль на дне Черного моря у берегов Болгарии. Об этом сообщает Би-би-си.

Корабль найден лежащим на глубине 23 м в 80 км от города Бургас. Археологи уже назвали свою находку «самым древним нетронутым затонувшим кораблем» за всю историю исследований. По итогам первичного обследования археологи полагают, что это древнегреческий корабль. На основании данных с беспилотного аппарата удалось создать 3D-карту судна.

Как заявил глава экспедиции Джон Адамс, найденный корабль по внешнему виду похож на тот, который изображен на одной из древнегреческих ваз со сценой Одиссея, слушающего пение Сирен. Ваза, находящаяся в фондах Британского музея, датируется началом V века до н.э.

В августе российские археологи нашли рядом с крымской Балаклавой древнеримский корабль. Лежащее на глубине 90 м судно удалось идентифицировать благодаря якорю. На данный момент это самое хорошо сохранившееся римское судно, найденное близ Крыма.

Теги: кораблекрушение , археология , Черное море , Болгария
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