СБ ООН проведет встречу для анализа минских соглашений по запросу России

Совет Безопасности ООН 18 февраля проведет по запросу России открытое заседание, на котором проанализирует выполнение минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

«Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений», — сказал Полянский, отметив, что запрос сделан в связи с пятой годовщиной документа.

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