В Лондоне выявили первый случай заболевания коронавирусом

В Лондоне выявлен первый для города случай заболевания новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения Великобритании.

«Анализы еще одного пациента в Англии дали положительный результат на новый коронавирус (COVID-19), в результате чего общее количество случаев заболевания в Великобритании достигло девяти», — говорится в заявлении главного врача профессора Криса Уитти.

По его словам, заражение вирусом у нового пациента произошло в Китае. Сейчас он переведен в лондонский специализированный центр Национальной системы здравоохранения.

12 февраля Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что количество новых заболевших коронавирусом в течение последней неделе снижалось и находилось примерно на одном уровне.