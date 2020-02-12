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Политика ,  
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Генсек НАТО заявил о нападении армии Асада на мирных граждан в Идлибе

Йенс Столтенберг (Фото: Zheng Huansong / Global Look Press)

Североатлантический альянс (НАТО) призывает Сирию прекратить удары по гражданскому населению в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, запись опубликована на странице альянса в Twitter.

«То, что мы наблюдаем в Идлибе сейчас, это последствия жестокого применения насилия, чудовищных нападений на гражданское население, неизбирательных ударов по гражданским объектам», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО осуждает такие действия и считает их неприемлемыми. «Мы призываем поддерживаемый Россией режим Асада прекратить все эти атаки, которые убивают невинное гражданское население», — добавил он. Столтенберг также заявил, что НАТО поддерживает Турцию в ситуации, которая происходит в Идлибе.

Эрдоган обвинил Москву в нападениях в Идлибе и поставил ультиматум Сирии
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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками правительственной сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе. Он пригрозил нанести удары по сирийским силам везде, где сможет, если хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен.

Эрдоган также заявил, что в результате обстрелов со стороны сирийской армии в провинции погибли 14 турецких солдат, еще 45 военных получили ранения.

В Вашингтоне осудили нападения на турецких военных, назвав их «немыслимыми» и «выходящими за рамки». Постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты намерены поддерживать Турцию в этой ситуации и просить Россию прекратить поддержку Асада. В Минобороны России заявили, что слова Эрдогана о том, что российские военные напали на мирных жителей в Сирии, не соответствуют действительности.

Теги: НАТО, Идлиб, Сирия
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