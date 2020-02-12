Генсек НАТО заявил о нападении армии Асада на мирных граждан в Идлибе

Йенс Столтенберг (Фото: Zheng Huansong / Global Look Press)

Североатлантический альянс (НАТО) призывает Сирию прекратить удары по гражданскому населению в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, запись опубликована на странице альянса в Twitter.

«То, что мы наблюдаем в Идлибе сейчас, это последствия жестокого применения насилия, чудовищных нападений на гражданское население, неизбирательных ударов по гражданским объектам», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО осуждает такие действия и считает их неприемлемыми. «Мы призываем поддерживаемый Россией режим Асада прекратить все эти атаки, которые убивают невинное гражданское население», — добавил он. Столтенберг также заявил, что НАТО поддерживает Турцию в ситуации, которая происходит в Идлибе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками правительственной сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе. Он пригрозил нанести удары по сирийским силам везде, где сможет, если хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен.