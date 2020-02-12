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Политика ,  
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Правительство отменило более 3,6 тыс. советских правовых актов

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Правительство признало утратившими силу целый ряд законодательных документов времен СССР и их отдельные положения, которые устарели или не применялись на практике, сообщается на сайте кабмина. Общее число документов, утративших силу, — 3621.

Это решение должно помочь упорядочить и систематизировать законодательство, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику, говорится в сообщении.

Среди прочих в список вошли постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР «О мерах борьбы с проказой» от 1923 года, о привлечении на работу на время войны инвалидов III группы от 1942 года, а также о мерах по социальной защищенности зараженных ВИЧ или больных СПИДом.

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В мае 2019 года правительство разработало так называемую регуляторную гильотину, в рамках которой предлагается проанализировать и пересмотреть действующие нормативно-правовые акты.

Теги: правительство
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