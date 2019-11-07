Зеленский заявил об усталости от пребывания на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на трудности и усталость в связи с пребыванием на посту главы государства. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на его странице в Facebook.

«Очень сложная профессия, забирает все силы, время и иногда желание», — сказал он. По словам Зеленского, в конце рабочего дня он превращается в «организм», который не хочет ни о чем думать и ничего делать, а также не понимает, что говорит семья.

Президент Украины пожаловался, что в связи с загруженностью иногда забывает о семейных делах и обещаниях, которые он давал близким.

«Но решение, как говорят в Раде, принято», — подчеркнул Зеленский нежелание отказываться от президентской должности.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Богдан рассказал об «измученном» Зеленском. Причиной тому, по словам политика, является большое количество негатива, которое выливается на президента в информационном пространстве.

