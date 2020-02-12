Экс-глава управления ФСИН получил наградной пистолет в годы службы в МВД

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов, покончивший с собой в зале Чертановского суда, владел наградным 9-миллиметровым пистолетом Макарова, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, разрешение на оружие было выдано в июле 2000 года. Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК, что оружие его подзащитному выдало МВД.

12 февраля Свиридов совершил самоубийство в зале суда после слов судьи о том, что его заключат под стражу. Его адвокат тогда сообщил, что Свиридову удалось пронести с собой наградное оружие, однако во ФСИН «РИА Новости» сообщили, что во время работы в ведомстве (с 2012 по 2014 год) он занимал гражданские должности и именным оружием и не награждался.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. Его приговорили к трем годам колонии строгого режима, после чего он совершил самоубийство в зале суда.