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Грызлов заявил о невыполнении Киевом договоренностей нормандского саммита

Борис Грызлов (Фото: Global Look Press)

Киев не спешит выполнять свои обещания в рамках «нормандской четверки», в том числе обязательства, принятые на декабрьском саммите в Париже. Об этом заявил представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, следует из сообщения, поступившего в РБК.

«Понятно, что львиная доля вины лежит на предыдущей киевской администрации. Но и действующая киевская власть не спешит выполнять свои обещания избирателям, а также свои обещания в рамках «нормандской четверки», — сказал Грызлов. Он отметил, что от Киева нужны «совершенно конкретные шаги», а особый статус Донбасса и введение его на постоянной основе по «формуле Штайнмайера» является решающим условием урегулирования конфликта.

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«Совершенно очевидно, что киевская власть не сможет восстановить отношения с Донбассом, пока не начнет разговаривать с жителями Донбасса, в том числе с теми людьми, кого в Донецке, в Луганске избрали в органы власти», — добавил Грызлов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления представителей некоторых стран, в том числе Украины, не подтверждают их приверженности минским соглашениям.

Последний саммит в «нормандском формате» прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В нем участвовали лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. По итогам встречи стороны подтвердили свою приверженность минским соглашениям и договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до конца 2019-го, а также условились о полном прекращении огня в Донбассе и разведении сил в трех новых пунктах в регионе до конца марта 2020 года.

Теги: минские соглашения, «нормандский формат», Украина
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