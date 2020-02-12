Грызлов заявил о невыполнении Киевом договоренностей нормандского саммита

Борис Грызлов (Фото: Global Look Press)

Киев не спешит выполнять свои обещания в рамках «нормандской четверки», в том числе обязательства, принятые на декабрьском саммите в Париже. Об этом заявил представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, следует из сообщения, поступившего в РБК.

«Понятно, что львиная доля вины лежит на предыдущей киевской администрации. Но и действующая киевская власть не спешит выполнять свои обещания избирателям, а также свои обещания в рамках «нормандской четверки», — сказал Грызлов. Он отметил, что от Киева нужны «совершенно конкретные шаги», а особый статус Донбасса и введение его на постоянной основе по «формуле Штайнмайера» является решающим условием урегулирования конфликта.

«Совершенно очевидно, что киевская власть не сможет восстановить отношения с Донбассом, пока не начнет разговаривать с жителями Донбасса, в том числе с теми людьми, кого в Донецке, в Луганске избрали в органы власти», — добавил Грызлов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления представителей некоторых стран, в том числе Украины, не подтверждают их приверженности минским соглашениям.