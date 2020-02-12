Прокуратура сочла незаконным запрет женщинам посещать бассейн в Каспийске
Прокуратура Дагестана сочла незаконным решение руководства стадиона «Анжи-Арена», расположенного в Каспийске, запретить женщинам посещать бассейн. Об этом РБК сообщила адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова, которая сопровождала жалобы в прокуратуру.
По ее словам, ведомство вынесло представление о недопустимости нарушения закона в адрес директора бассейна.
«Мы довольны решением, так как основной задачей обращения было вернуть женщинам доступ в бассейн. Руководство «Арены» должно ответить на представление прокурора в течение месяца, в случае неисполнения предусмотрен штраф или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — отметила Гнездилова.
В то же время, по ее словам, прокуратура отказалась привлечь директора бассейна к административной ответственности по статье «дискриминация».