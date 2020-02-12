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Прокуратура сочла незаконным запрет женщинам посещать бассейн в Каспийске

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Прокуратура Дагестана сочла незаконным решение руководства стадиона «Анжи-Арена», расположенного в Каспийске, запретить женщинам посещать бассейн. Об этом РБК сообщила адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова, которая сопровождала жалобы в прокуратуру.

По ее словам, ведомство вынесло представление о недопустимости нарушения закона в адрес директора бассейна.

«Мы довольны решением, так как основной задачей обращения было вернуть женщинам доступ в бассейн. Руководство «Арены» должно ответить на представление прокурора в течение месяца, в случае неисполнения предусмотрен штраф или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — отметила Гнездилова.

В то же время, по ее словам, прокуратура отказалась привлечь директора бассейна к административной ответственности по статье «дискриминация».

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В администрации стадиона «Анжи-Арена» РБК сообщили, что у них пока нет информации о решении прокуратуры.

Шеф-редактор проекта «Даптар. Женское пространство Кавказа» Светлана Анохина, которая обращалась по этому поводу в прокуратуру, подтвердила РБК, что получила ответ ведомства, где говорится, что решение было незаконным.

«Для меня было важно восстановить правовую картину, показать, что, если это частное заведение, совсем не значит, что там можно позволять себе все, что угодно», — объяснила она, заключив, что миссия будет выполнена, если «Анжи-Арена» исправит сделанное.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Дагестана.

О том, что руководство спортивного комплекса «Анжи-Арена» решило убрать из расписания работы бассейна женские дни, стало известно в конце января. Администрация спорткомплекса объяснила это решение низкой посещаемостью.

В министерстве спорта Дагестана, комментируя решение организации, заявили, что спорткомплекс не имеет отношения к ведомству, а находится в частной собственности.

Теги: Дагестан, бассейн, женщины, допуск, новости РБК
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