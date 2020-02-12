Прокуратура сочла незаконным запрет женщинам посещать бассейн в Каспийске

В администрации стадиона «Анжи-Арена» РБК сообщили, что у них пока нет информации о решении прокуратуры.

Шеф-редактор проекта «Даптар. Женское пространство Кавказа» Светлана Анохина, которая обращалась по этому поводу в прокуратуру, подтвердила РБК, что получила ответ ведомства, где говорится, что решение было незаконным.

«Для меня было важно восстановить правовую картину, показать, что, если это частное заведение, совсем не значит, что там можно позволять себе все, что угодно», — объяснила она, заключив, что миссия будет выполнена, если «Анжи-Арена» исправит сделанное.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Дагестана.

О том, что руководство спортивного комплекса «Анжи-Арена» решило убрать из расписания работы бассейна женские дни, стало известно в конце января. Администрация спорткомплекса объяснила это решение низкой посещаемостью.

В министерстве спорта Дагестана, комментируя решение организации, заявили, что спорткомплекс не имеет отношения к ведомству, а находится в частной собственности.