В бассейне Дагестана ответили на сообщения о запрете посещения для женщин

Решение закрыть бассейн в Каспийске для женщин было принято из-за низкого посещения, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение в Instagram «Анжи-Арены» (аккаунт закрыт).

Так, руководство комплекса рассказало в Instagram, что изначально в бассейне не было разделения на мужские и женские дни, но потом из-за «многочисленных просьб» в спорткомплексе решили применить такую практику.

«К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно», — говорится в сообщении.

Тем не менее, женщины могут посещать второй бассейн, фитнес-зал и аквапарк, отметили в комплексе.

Администратор спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-Арена» в дагестанском городе Каспийск в беседе с РБК заявила, что не обладает информацией о запрете на посещение женщинами бассейна, расположенного на территории данного учреждения.

«В данный момент нет никакой информации на эту тему», — сказала она.

20 января руководство «Анжи-Арены» исключило из расписания женские дни для посещения бассейна. Информация о закрытии бассейна появилась в его Instagram-аккаунте, однако впоследствии доступ к записи был ограничен. «К сожалению, женских дней нет, были до 21-го числа, это был последний женский день», — говорилось в заявлении спортивного учреждения.

В министерстве спорта Дагестана, комментируя ситуацию, заявили, что данный спорткомплекс не имеет отношения к ведомству, а находится в частной собственности. При этом имя владельца «Анжи-Арены» неизвестно. Издание «Открытые медиа» со ссылкой на данные базы «Контур.Фокус» сообщило, что спорткомплекс принадлежит Асият Хизриевне Абакаровой, которая является полной тезкой дочери главы Дербента Хизри Абакарова.

Плавательный бассейн, расположенный на территории «Анжи-Арены», является самым большим на Северном Кавказе, сообщается на сайте спортивного комплекса. Его длина — 50 м, глубина — 2–4 м, бассейн разделен на четыре дорожки. Помимо бассейна, на территории спортивного комплекса располагаются финская сауна, хамам, соляная комната, джакузи с функцией гидромассажа, кедровая бочка и массажный кабинет. Открытие бассейна состоялось в июне 2019 года.