Власти Дагестана ответили на данные о запрете женщинам посещать бассейн

Минспорта Дагестана в курсе ситуации с бассейном спорткомплекса «Анжи-Арена» в Каспийске, который, как сообщалось, запретили посещать женщинам, однако комплекс не имеет отношения к ведомству. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

«Этот объект не наш, не в ведении министерства находится. Мы не можем никак влиять на эту ситуацию. Это частная собственность», — сказал представитель ведомства.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в спорткомплексе сообщило, что руководство «Анжи-Арены» исключило из расписания женские дни для посещения бассейна. «К сожалению, женских дней нет, были до 21-го числа, это был последний женский день», — цитирует агентство слова собеседника. Об этом также писали СМИ со ссылкой на Instagram бассейна, который на данный момент недоступен.

Согласно информации на сайте «Анжи-Арены», плавательный бассейн на территории спорткомплекса является самым большим на Северном Кавказе. Его длина составляет 50 м, глубина — 2–4 м, сам бассейн разделен на четыре дорожки. К тому же в плавательном центре спорткомплекса находятся финская сауна, хамам, соляная комната, джакузи с функцией гидромассажа, кедровая бочка и массажный кабинет.