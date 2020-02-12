Сирийские журналисты попали под обстрел в Алеппо

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Сирийские журналисты получили ранения в результате нападения террористических группировок в западной части Алеппо. Об этом сообщает SANA.

По информации агентства, журналисты освещали военную операцию сирийской армии. Среди пострадавших — один корреспондент и два фотографа. Они были госпитализированы.

В начале февраля три журналиста были ранены в результате нападения на юго-западе Алеппо. Среди пострадавших были сотрудники телеканала Al Alam: телекорреспондент Зия Кадур и ее муж — оператор Ибрагим Кахиль, а также фотограф телеканала «Аль-Каусар» Сухейб аль-Масри. Они получили пулевые ранения. Уточнялось, что журналисты освещали наступление сирийской армии в городе.

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