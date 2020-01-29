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Журналистку RT Arabic ранили в Сирии

Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила ранение в городе Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает сам телеканал.

По данным RT Arabic, журналистка вместе со съемочной группой сопровождала сирийскую армию во время обхода территории. Как именно девушка получила ранение и насколько серьезно пострадала, в сообщении телеканала не уточняется.

Как говорится в сообщении на сайте российского телеканала RT, съемочная группа занималась съемкой складов оружия, которые остались после отступления боевиков, когда, по предварительным данным, разорвался один из снарядов. Как сообщила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян, пострадавшая в тяжелом состоянии.

Уточняется, что журналистку сейчас везут в государственную больницу Хамы.

В июле 2017 года корреспондент Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, погиб при обстреле боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) в сирийской провинции Хомс. Журналист освещал операцию против боевиков. Погибшему было 22 года. При обстреле также был ранен сотрудничающий с RT оператор Муутаз Якуб. Он получил легкие ранения.

Кроме того, в апреле 2018 года в Сирии под обстрел попал автобус с российскими журналистами. В результате пострадали три человека: корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и операторы «России 1» и «Звезды» Михаил Виткин и Владислав Додонов. Они получили легкие ранения ног. Неизвестные обстреляли автобус, когда журналисты возвращались со съемок сюжета в Восточной Гуте.

Теги: Russia Today, корреспондент, Сирия, ранение
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