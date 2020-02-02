Три журналиста получили ранения в Сирии

Три журналиста были ранены в результате нападения на юго-западе сирийского города Алеппо. Об этом сообщает агентство SANA.

По информации агентства, ранения получили сотрудники телеканала Al Alam: телекорреспондент Зия Кадур и ее муж — оператор Ибрагим Кахиль. Также пострадал фотограф телеканала «Аль-Каусар» Сухейб аль-Масри во время освещения наступления сирийской армии в городе.

По данным Al Alam, террористы обстреляли несколько машин, в которых передвигались журналисты. Они направлялись в город Хан-Тоуман. Телеканал отмечает, что сын Зии Кадур по имени Язах Кахир, который также работал на телеканале, был убит в прошлом году во время освещения событий в провинции Алеппо.

Журналисты получили пулевые ранения, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В конце января в Сирии получила ранение корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни. Инцидент произошел в городе Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке провинции Идлиб.