Греф оценил доход ФНБ после покупки акций Сбербанка

Герман Греф (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Фонд национального благосостояния (ФНБ), куда перейдет пакет акций Сбербанка, получит в виде дивидендов кредитной организации значительно больший доход, чем от других нынешних инвестиций. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.

«Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются», — заявил глава Сбербанка.

Центробанк продаст правительству принадлежащий ему контрольный пакет акций Сбербанка — 50% плюс одна акция. Соответствующий законопроект уже направлен в правительство. Сделка пройдет по рыночной цене за счет средств ФНБ, продажа будет осуществляться частями. Окончательную цену сделки ЦБ рассчитает на основе средневзвешенной цены акций за шесть полных месяцев до даты первой сделки. Согласно этой методике стоимость продаваемого пакета на 11 февраля составляла порядка 2,7 трлн руб.

В январе Греф предупреждал, что может уйти с поста главы Сбербанка, если новый основной акционер предложит поменять стратегию развития банка.