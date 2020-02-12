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Следователи проверят обстоятельства суицида экс-сотрудника ФСИН в суде

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Следователи организовали проверку после суицида экс-начальника управления автотранспорта ФСИН Виктора Свиридова в зале Чертановского суда в Москве. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются», — заявила она, добавив, что на месте работают сотрудники полиции и СК.

Как уточняет Главное следственное управление СК по Москве, следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде.

Экс-начальник управления ФСИН умер после попытки суицида в зале суда
Общество

Свиридов умер 12 февраля после попытки суицида в зале Чертановского суда, где ему выносили приговор по делу о вымогательстве. Адвокат подсудимого сообщил, что мужчина сумел пронести с собой в зал суда наградное оружие.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у экс-замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Ранее Свиридов сообщил корреспонденту РБК, что он страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.

Теги: суд, пистолет, новости РБК
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