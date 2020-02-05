Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Совещание с членами правительства РФ (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» в отношении реализации поставленных национальных проектов, поскольку «другого шанса» для развития целей в ближайшем будущем может не представиться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров, передает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что такого объема денег в ближайшие годы, «а может быть и десятилетия, не удастся сконцентрировать».

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