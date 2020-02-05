Мишустин назвал основную задачу правительства

Михаил Мишустин (Фото: Kremlin.ru)

Основная задача правительства — создание у людей уверенности в завтрашнем дне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента страны Владимира Путина с членами кабмина. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Мы осознаем, что в самое короткое время необходимо добиться видимых, конкретных результатов. В первую очередь, как вы уже говорили, роста экономики, улучшения демографической ситуации и повышения уровня доходов наших граждан», — сказал премьер-министр, обращаясь к главе государства.

По словам Мишустина, кабмин уже приступил выполнению задач, которые глава государства поставил в своем послании Федеральному собранию. Председатель правительства рассказал, что в кабинете министров оперативно подготовили перечень соответствующих поручений с четкими сроками и ответственными лицами на уровне министерств и ведомств.

На совещании Владимир Путин заявил, что у нового правительства «нет ни одной минуты для раскачки» на реализацию поставленных национальных проектов. По его словам, другого шанса для этого в обозримом будущем может не представиться, так как такого объема денег в ближайшие годы, возможно, не удастся сконцентрировать.