Постпред России посоветовал не демонизировать ЕС

Владимир Чижов (Фото: RusMission_EU / Twitter)

Прорывы в отношениях России и стран Евросоюза не ожидаются, несмотря на существующие для этого условия. Об этом заявил постоянный российский представитель при ЕС Владимир Чижов в интервью «РИА Новости».

«Прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС в виду текущей ситуации не ждем», — сказал он, добавив при этом, что «окно возможностей» для налаживания двусторонних отношений есть.

При этом Чижов посоветовал российскому обществу избегать крайностей в отношении к Евросоюзу. По его словам, «его не надо ни фетишизировать, ни демонизировать».

Чижов добавил, что Россия не обсуждает с Евросоюзом отмену антироссийских санкций. По его словам, Москва ждет, когда союз сможет, «подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал».