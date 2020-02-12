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Политика ,  
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Постпред России посоветовал не демонизировать ЕС

Владимир Чижов (Фото: RusMission_EU / Twitter)

Прорывы в отношениях России и стран Евросоюза не ожидаются, несмотря на существующие для этого условия. Об этом заявил постоянный российский представитель при ЕС Владимир Чижов в интервью «РИА Новости».

«Прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС в виду текущей ситуации не ждем», — сказал он, добавив при этом, что «окно возможностей» для налаживания двусторонних отношений есть.

При этом Чижов посоветовал российскому обществу избегать крайностей в отношении к Евросоюзу. По его словам, «его не надо ни фетишизировать, ни демонизировать».

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Чижов добавил, что Россия не обсуждает с Евросоюзом отмену антироссийских санкций. По его словам, Москва ждет, когда союз сможет, «подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал».

Он заключил, что у России и стран Евросоюза есть общие цели и задачи в области экономики, политики, безопасности, однако существующие санкции продолжают наносить серьезный ущерб двусторонним интересам.

В декабре 2019 года Чижов допустил, что отношения между Россией и ЕС могут получить «новое начало» в связи с тем, что 1 декабря к работе приступил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Теги: Россия, Евросоюз, ожидания, прорыв
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