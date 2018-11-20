Нелегальный дым коромыслом

Доля нелегальных сигарет, при продаже которых не был уплачен акциз в бюджет России, за последний год выросла почти вдвое, свидетельствуют результаты исследования, проведенного независимой группой Nielsen. По ее данным, в третьем квартале 2018 года доля таких сигарет, к числу которых относится, в частности, контрафактная и контрабандная продукция, выросла до 8,4% от общего объема российского рынка против 4,5% в июле—сентябре 2017 года.
Почему растет нелегальный рынок сигарет — в обзоре РБК.
Соседние страны обеспечивают приток дешевых сигарет
«Двукратный рост нелегального рынка обусловлен растущим притоком более дешевых сигарет из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) и дальнего зарубежья, а также стремительным распространением нелегальной продукции, находящейся в обороте без акцизной марки или с подозрительной акцизной маркой, включая сигареты, на которых не указан ни адрес производства, ни наименование производителя. Доля таких сигарет за год выросла практически в три раза», — отмечается в отчете Nielsen.
Эксперты отмечают быстрый рост доли нелегальных сигарет на территориях, примыкающих к границам с Белоруссией и Казахстаном, где цены на табачную продукцию заметно ниже российских. Например, в городе Рубцовске (Алтайский край), расположенном примерно в 40 км от границы с Казахстаном, нелегальными оказались почти 59% собранных исследователями пачек. В городе Шахты (Ростовская область), расположенном неподалеку от границы с Украиной, доля нелегальных сигарет превысила треть (34%).
«Лидер антирейтинга среди крупных городов (от 500 тыс. человек) — Ростов-на-Дону, где каждая третья выкуренная сигарета имеет нелегальное происхождение. В Новокузнецке на нелегальные сигареты приходится 21,5% продаж табака, а в Пензе и Омске — свыше 15%», — говорится в отчете Nielsen.
Половину всех предложений на нелегальном рынке составляют существенно более дешевые сигареты, поступающие из стран ЕАЭС, говорит вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко. Средняя стоимость пачки сигарет нижнего ценового сегмента в Белоруссии составляет около 31 руб. за пачку, что почти в два раза меньше, чем налоговая составляющая (акциз и НДС) в цене пачки в России, или почти в три раза меньше средней стоимости пачки сигарет в нашей стране, отметил он. При отсутствии таможенных границ такой ценовой разрыв стимулирует нелегальную торговлю, говорит Головко.
Рост рынка нелегальных сигарет обусловлен их ценовой доступностью для потребителей, подтверждает вице-президент по корпоративным вопросам «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко. По его словам, наряду с нелегальными сигаретами, поступающими из стран ЕАЭС, прослеживается значительное увеличение доли контрафактных сигарет, а также продукции без акцизных марок и с поддельными марками. Проблема имеет две составляющие: растет как нелегальное производство табачной продукции на территории России, так и теневые поставки из стран Таможенного союза, соглашается директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Георгий Соустин.
Рост серого рынка стимулирует повышение акцизов
За два года рынок нелегальной торговли сигаретами вырос с 1 до 8% — это последствия повышения акцизов на табачную продукцию темпами, превышающими инфляцию, из-за чего цены на табачную продукцию в России выросли в три раза за последние семь лет, пояснил РБК руководитель департамента по нормативному регулированию «БАТ Россия» Олег Барвин. Из-за того что страны ЕАЭС не повышают акцизы такими же темпами, но входят в единое экономическое пространство с Россией, оттуда через открытые границы начался переток более дешевого нелегального товара, говорит он. По словам Барвина, самый большой рост, на 15 руб., был зафиксирован в 2017 году. Ущерб экономике страны увеличивается прямо пропорционально росту доли теневого рынка сигарет и может составить в 2018 году около 60 млрд руб., отмечает Георгий Соустин.
Последний раз ставка акциза на сигареты в России поднималась с 1 июля 2018 года — она выросла на 10%. Если раньше акциз составлял 1,56 тыс. руб. за тысячу штук, то теперь этот налог составляет 1,718 тыс. руб. плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но составляет не менее 2,3 тыс. руб. за тысячу штук.
Сократить теневой рынок можно за счет гармонизации акциза
Чтобы остановить рост нелегального рынка, необходима гармонизация акциза на уровне экономического союза, а также увеличение штрафов за торговлю нелегальной продукцией — сейчас он составляет всего несколько тысяч рублей и не останавливает от ведения незаконной деятельности, говорит Олег Барвин. Уже сегодня при средневзвешенной стоимости легальной пачки сигарет 100 руб. расходы среднестатистического российского курильщика уже составляют около 8% его среднемесячного дохода, говорит Соустин. При дальнейшем увеличении акцизной составляющей стоимость легальной пачки будет продолжать расти, увеличивая тем самым и ценовую привлекательность нелегальных сигарет, продолжает он. Поэтому необходимо сдерживать рост акцизных ставок на легально производимую в России табачную продукцию, а также ускорить процесс гармонизации ставок акциза на сигареты в ЕАЭС, что сократит разрыв в стоимости, которая сегодня различается более чем в два раза, считает Соустин. Эффективным решением для обеспечения полного объема налоговых поступлений в государственный бюджет в рамках борьбы с контрафактом, по его мнению, стало бы отслеживание оборота производственного оборудования. Эта мера уже предусмотрена федеральным законодательством, но ее введение все время откладывается, отметил он.
Сергей Слипченко считает необходимым ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной продукции и повышение эффективности правоприменительной практики для приостановки роста нелегального рынка. Предотвратить попадание на рынок нелегальных сигарет, включая продукцию по ценам ниже минимально возможных, сможет внедрение обязательной системы цифровой маркировки табачной продукции на территории стран ЕАЭС, она позволит контролировать производство и уплату акцизов производителями.