Нелегальный дым коромыслом

Эксперты Nielsen зафиксировали двукратный рост российского серого рынка сигарет

По данным экспертов Nielsen, в третьем квартале 2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В отдельных городах она оказалась в разы выше

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Доля нелегальных сигарет, при продаже которых не был уплачен акциз в бюджет России, за последний год выросла почти вдвое, свидетельствуют результаты исследования, проведенного независимой группой Nielsen. По ее данным, в третьем квартале 2018 года доля таких сигарет, к числу которых относится, в частности, контрафактная и контрабандная продукция, выросла до 8,4% от общего объема российского рынка против 4,5% в июле—сентябре 2017 года.

Почему растет нелегальный рынок сигарет — в обзоре РБК.

Соседние страны обеспечивают приток дешевых сигарет «Двукратный рост нелегального рынка обусловлен растущим притоком более дешевых сигарет из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) и дальнего зарубежья, а также стремительным распространением нелегальной продукции, находящейся в обороте без акцизной марки или с подозрительной акцизной маркой, включая сигареты, на которых не указан ни адрес производства, ни наименование производителя. Доля таких сигарет за год выросла практически в три раза», — отмечается в отчете Nielsen. Табачный концерн потерял $11 млрд из-за угрозы запрета сигарет с ментолом Бизнес Эксперты отмечают быстрый рост доли нелегальных сигарет на территориях, примыкающих к границам с Белоруссией и Казахстаном, где цены на табачную продукцию заметно ниже российских. Например, в городе Рубцовске (Алтайский край), расположенном примерно в 40 км от границы с Казахстаном, нелегальными оказались почти 59% собранных исследователями пачек. В городе Шахты (Ростовская область), расположенном неподалеку от границы с Украиной, доля нелегальных сигарет превысила треть (34%). «Лидер антирейтинга среди крупных городов (от 500 тыс. человек) — Ростов-на-Дону, где каждая третья выкуренная сигарета имеет нелегальное происхождение. В Новокузнецке на нелегальные сигареты приходится 21,5% продаж табака, а в Пензе и Омске — свыше 15%», — говорится в отчете Nielsen. Половину всех предложений на нелегальном рынке составляют существенно более дешевые сигареты, поступающие из стран ЕАЭС, говорит вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко. Средняя стоимость пачки сигарет нижнего ценового сегмента в Белоруссии составляет около 31 руб. за пачку, что почти в два раза меньше, чем налоговая составляющая (акциз и НДС) в цене пачки в России, или почти в три раза меньше средней стоимости пачки сигарет в нашей стране, отметил он. При отсутствии таможенных границ такой ценовой разрыв стимулирует нелегальную торговлю, говорит Головко. Рост рынка нелегальных сигарет обусловлен их ценовой доступностью для потребителей, подтверждает вице-президент по корпоративным вопросам «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко. По его словам, наряду с нелегальными сигаретами, поступающими из стран ЕАЭС, прослеживается значительное увеличение доли контрафактных сигарет, а также продукции без акцизных марок и с поддельными марками. Проблема имеет две составляющие: растет как нелегальное производство табачной продукции на территории России, так и теневые поставки из стран Таможенного союза, соглашается директор по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Георгий Соустин.

Рост серого рынка стимулирует повышение акцизов За два года рынок нелегальной торговли сигаретами вырос с 1 до 8% — это последствия повышения акцизов на табачную продукцию темпами, превышающими инфляцию, из-за чего цены на табачную продукцию в России выросли в три раза за последние семь лет, пояснил РБК руководитель департамента по нормативному регулированию «БАТ Россия» Олег Барвин. Из-за того что страны ЕАЭС не повышают акцизы такими же темпами, но входят в единое экономическое пространство с Россией, оттуда через открытые границы начался переток более дешевого нелегального товара, говорит он. По словам Барвина, самый большой рост, на 15 руб., был зафиксирован в 2017 году. Ущерб экономике страны увеличивается прямо пропорционально росту доли теневого рынка сигарет и может составить в 2018 году около 60 млрд руб., отмечает Георгий Соустин. Последний раз ставка акциза на сигареты в России поднималась с 1 июля 2018 года — она выросла на 10%. Если раньше акциз составлял 1,56 тыс. руб. за тысячу штук, то теперь этот налог составляет 1,718 тыс. руб. плюс 14,5% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но составляет не менее 2,3 тыс. руб. за тысячу штук.