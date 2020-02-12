Предприниматель Эндрю Янг объявил о выходе из президентской гонки в США

Американский бизнесмен Эндрю Янг отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США от Демократической партии. Соответствующее заявление предприниматель сделал, выступая перед своими сторонниками после закрытия избирательных участков на первичных выборах (праймериз) демократов в американском штате Нью-Гэмпшир. Трансляцию его выступления вела телекомпания CNN.

«Я не из тех, кто хочет принимать пожертвования и поддержку в гонке, которую мы не выиграем. Поэтому сегодня я объявляю о том, что приостанавливаю свою президентскую кампанию», — сказал Янг. Он отметил, что решил отказаться от участия в президентской гонке после проведенного им математического подсчета. На основе его данных предприниматель пришел к выводу, что ему не удастся выйти победителем из предвыборной гонки.

Источники CNN сообщили, что Янг решил отказаться от участия в президентской гонке из-за неутешительных результатов собраний партийных активистов в штате Айова 3 февраля. Тогда Янг набрал лишь 1% голосов, затратив большую часть денежных средств на борьбу в этом штате. Источники телеканала отмечают, что в результате был уволен практически весь персонал предвыборного штаба.

4 февраля на кокусах (внутрипартийных собраниях) республиканцев в Айове нынешний президент США Дональд Трамп набрал более 97% голосов. Его ближайшие соперники — Билл Уэлд и Джо Уолш — получили немногим больше 1%.

7 февраля от дальнейшего участия в президентской гонке в США отказался бывший член палаты представителей США республиканец Джо Уолш. Он назвал Трампа «наибольшей угрозой для страны в настоящее время» и добавил, что сделает все возможное, чтобы его остановить.

Ранее об участии в президентской гонке в США заявляли сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, член конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард, сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харри, сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, губернатор штата Вашингтон Джон Инсли, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, экс-депутат Бето О’Рурк, мэр Сан-Антонио Джулиан Кастро, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Бутиджедж, действующий президент Дональд Трамп, миллиардер и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, бывший вице-президент Джо Байден и другие.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.