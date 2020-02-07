С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа

Джо Уолш (Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons)

Бывший член палаты представителей США республиканец Джо Уолш отказался от дальнейшего участия в президентской гонке в США. Об этом он заявил в эфире канала CNN.

«Я ввязался в это дело, потому что думал, это действительно важно, чтобы там был республиканец, который бы каждый день заявлял о непригодности этого президента», — заявил Уолш.

Уолш назвал Трампа «наибольшей угрозой для страны в настоящее время» и добавил, что сделает все возможное, чтобы его остановить. Будучи республиканцем, Уолш не исключил, что может оказать поддержку кандидату от демократов. «Любой демократ будет лучше Трампа в Белом доме», — сказал он.

4 февраля на кокусах (внутрипартийных собраниях) республиканцев в Айове Трамп набрал более 97% голосов. Его ближайшие соперники — Билл Уэлд и Джо Уолш — получили немногим больше 1%.